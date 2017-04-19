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Доходность российских десятилетних облигаций упала до 7,79%, в последний раз такой показатель фиксировался в январе 2014 года. Об этом сообщает Reuters.

Однолетние и двухлетние облигации также показали снижение доходности до уровня января 2017 года.

Это произошло на фоне заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она сообщила, что быстрое снижение инфляции позволяет банку снизить ключевую ставку на 25–50 процентных пунктов уже в апреле. Набиуллина добавила, что это может произойти через неделю. Это привело к снижению доходности десятилетних облигаций на 15 базисных пунктов, отмечает агентство.

Аналитик банка SEB в Стокгольме Пер Хаммарлунд отметил также укрепление рубля, на которое влияет как политика ЦБ, так и приближение периода уплаты налогов в конце месяца. «Одной из причин снижения доходности стала политика Центробанка, а также люди, заранее выплачивающие налоги, так как деньги приходится где-то хранить», – сказал он.

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Обещание снизить процентную ставку привлекло западных инвесторов. Ранее Минфин разместил двухгодичные облигации с постоянным купонным доходом на 19,5 млрд рублей и десятилетние облигации на 20 млрд рублей. По данным ведомства, спрос на короткие ОФЗ превысил предложение в 3,2 раза, а на длинные – в 3,7 раза.

В первый раз в 2017 году ЦБ снизил ключевую ставку в марте до 9,75% годовых. В этом месяце инвесторы вложили в российские облигации 159 млрд рублей, что стало рекордным значением, пишет Bloomberg.