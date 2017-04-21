13:02

Нападавший на приемную ФСБ в Хабаровске был связан с неонацистами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена – это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 г.р. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», – сообщили в ЦОС ФСБ.

Источник РБК в ФСБ рассказал, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова. По его словам, молодой человек мог совершить самоубийство после перестрелки. Собеседник издания также добавил, что после стрельбы спецслужбы нашли на территории управления подозрительную сумку, поэтому на место вызвали саперов и кинологов.

Позднее в ЦОС ФСБ сообщили, что у нападавшего не было взрывного устройства.

21 апреля в Хабаровске напали на приемную ФСБ, об этом заявили в самой спецслужбе. Как сообщалось, нападавший вошел в приемную и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся там людям. В результате перестрелки погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель приемной – гражданин СНГ. Еще один посетитель получил ранения. Нападавшего убили.