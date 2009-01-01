14:07

Стягивание военной техники к границе с Северной Кореей проводится в рамках плановой боевой подготовки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев.

«Это абсолютно плановые мероприятия боевой подготовки, которые никак не связаны с политическими моментами», – приводит его слова «Интерфакс».

Гордеев добавил, что техника войск на Дальнем Востоке использовалась в масштабных учениях по управлению группировками ПВО и авиации, которые проходили в Бурятии. Помимо этого, по его словам, недавно проходили полевые сборы артиллерии в Забайкальском крае. Сейчас вся задействованная техника возвращается в пункты постоянной дислокации, сказал Гордеев.

Он добавил, что с 3 по 29 апреля в войсках ВВО проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Поэтому войска поднимаются по тревоге и могут перемещаться в любую точку округа.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о стягивании сил к границе с Северной Кореей.

«Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», – сказал он.

Как отметил Песков, «любая страна в выстраивании собственной безопасности реагирует на изменение международной ситуации».

20 апреля The Daily Mail сообщила, что Россия начала стягивать военную технику к границе с КНДР. Газета опубликовала видео, демонстрирующее перемещение техники.

https://www.youtube.com/watch?v=ORbTJcFnTJw&feature=youtu.be