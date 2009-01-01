14:03

Администрация президента России не причастна к созданию видеороликов, где политика Алексея Навального сравнивают с Адольфом Гитлером. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом – а зачем и для кого это нужно», – отметил Песков.

Он заверил, что подобные ролики – «не совсем повестка дня» для Кремля.

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18 апреля «Дождь» сообщил, что Кремль решил бороться с Навальным «как с Гитлером». Для этого якобы уже создали специальный отдел. По данным собеседников «Дождя», в управлении внутренней политики отказывались видеть в оппозиционере угрозу, но ситуация изменилась, когда ФБК опубликовал расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве, а на митинги 26 марта вышли тысячи россиян.

На следующий день студентам во Владимире показали фильм, где Алексей Навальный сравнивается с Гитлером. Сообщалось, что студентов «согнали» на просмотр фильма, а особое внимание обращали на тех, кто участвовал в митингах «Он нам не Димон».

С Гитлером Навального еще в 2013 году сравнил телеведущий Дмитрий Киселев. «Геббельс публично поздравлял Гитлера своими одами в прозе. Тексты, посвящаемые сегодня Навальному, созвучны геббельсовским поздравлениям фюреру», – заявил тогда Киселев в эфире передачи «Вести недели». Позднее Киселев отверг возможность сравнения Гитлера с Навальным, так как оппозиционер на фоне фюрера – «насекомое» и «шут гороховый».