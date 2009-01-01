В четверг на заседании оргкомитета «Победа» все внимание публики было приковано к исключительному публичному конфликту между двумя прокремлевскими фигурами – руководителем организации ветеранов Афганистана «Инвалиды войны» Андреем Чепурным и сенатором, членом президиума генсовета «Единой России» Францем Клинцевичем. За спором двух лидеров конкурирующих афганских организаций, конечно, стоит борьба за деньги и расположение политических покровителей. Но громкий скандал скрыл от публики другие важные моменты: само по себе заседание, состав выступающих и их речи показывают заметное смещение акцентов в победной повестке дня.

Каждый год празднование Дня Победы в России становится главным историко-политическим событием, масштаб которого несопоставим ни с каким другим памятным днем. Это едва ли не главная «духовная скрепа», в которой Кремль вот уже на протяжении многих лет видит исключительный и неисчерпаемый потенциал для консолидации общества и власти. Каждый год формат и содержание празднования отражает все последние тенденции политической ситуации в России, а также текущие внешнеполитические вызовы.