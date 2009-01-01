Следственный комитет возбудил уголовное дело о сожжении флага России около Кремля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе.
По версии следствия, в августе 2016 года Никита Садков принес к стенам Кремля российский флаг, облил его горючей жидкостью и поджег. До этого он разместил в сообществе «ЯПлакалъ» видеозапись «экстремистского характера, содержащую призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении русских».
Ему предъявили обвинение по статье о надругательстве над государственным флагом РФ (статья 329 УК РФ), а также о возбуждении ненависти по признакам национальности (часть 1 статьи 282 УК).
Садков не признал вины по делу об экстремизме. Он утверждал, что созданное им видео носило «шутливый характер», но сам он его в сообществе не выкладывал. Садков уверен, что его преследуют за убеждения.
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