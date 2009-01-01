Книга «Братья Райт: люди, которые научили мир летать» (вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн»), рассказывает о судьбе изобретателей самолета, авиаконструкторах и летчиках Уилбуре и Орвилле Райт. Жизнь неутомимых американцев подробно и выразительно описал двукратный пулитцеровский лауреат Дэвид Маккаллоу. В публикуемой главе автор постарался показать одновременно дух времени, муки творчества пионеров авиации и отчасти – характер их сестры Кэтрин, третьей участницы «летного экипажа», повсюду следовавшей за своими братьями.
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