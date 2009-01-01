14:50

Докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского проверят в диссертационном совете по истории при Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Об этом «Интерфаксу» сообщил член президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Михаил Гельфанд.

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Ранее проверка работы Мединского сорвалась в двух диссертационных советах: при МГУ и при Уральском федеральном университете. Первое заседание должно было пройти в Екатеринбурге, но он не приехал туда, сославшись на командировку. В итоге сроки проверки истекли, и ВАК отозвала дело.

В МГУ работу не стали изучать по существу, объяснив это отсутствием плагиата и нарушения процедуры защиты. Месяцем позже диссертационный совет закрыли.

Работу министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. По его мнению, диссертация «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Некоторые академики РАН поддержали Бабицкого, сославшись на то, что нельзя оценивать исторические работы с точки зрения интересов России.

Мединский пообещал публично высмеять претензии к своей работе. Он также называл обвинения «доносом в лучших традициях лысенковщины», а Бабицкого – «безработным оппозиционером». Министр заверял, что писал диссертацию не ради ученой степени, а для популяризации науки.