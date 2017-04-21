15:23

Брата предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге Акрама Азимова задержали в клинике в киргизском городе Ош, а не в России, как сообщала ФСБ. Об этом сообщили врачи клиники, передает РБК.

В письме, подписанном главврачом, сообщается, что у Азимова диагностировали гайморит. 15 апреля ему сделали операцию и в тот же день его забрали трое сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. В тот же день Азимова привезли на перевязку, после чего снова забрали. В письме отмечается, что сотрудники спецслужбы не предоставили врачам никаких документов, кроме удостоверений личности.

«Да, он вывезен ГКНБ, потом его не вернули. Фамилию не назвали, угрожали врачу – говорили: “Хочешь, и тебя заберем?”. Потом пришла его мать, и ей сказали, что [Азимов] куда-то ушел, мы не знаем, где он», – рассказал агентству дежурный врач.

ФСБ отчиталась о его задержании 19 апреля. Сообщалось, что Азимова задержали в поселке Московский, а при обыске обнаружили боевую гранату.

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20 апреля Акрама Азимова арестовали до 3 июня. Ему вменяют теракт (статья 205 УК РФ) и незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ). По версии следствия, он занимался подделкой документов для членов террористической организации и переводил деньги на счет исполнителю теракта Акбаржону Джалилову.

В деле о теракте фигурируют 10 человек. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что заказчик взрыва в петербургском метро установлен, но не назвал его имени.