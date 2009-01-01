16:09

Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес законопроект о лишении гражданства за терроризм. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Авторами инициативы помимо Володина стали вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также лидеры партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.

Согласно документу, власти будут не лишать гражданства, а отменять решение о его предоставлении. Основой для этого станет сообщение «заведомо ложных сведений», то есть отрицательный ответ на вопрос, занимались ли когда-либо претенденты на паспорт терроризмом или приготовлением к терактам.

Практически одновременно с выходом законопроекта МВД сообщило о лишении гражданства РФ предполагаемого исполнителя теракта в метро Петербурга Акбаржона Джалилова. Как заявили в ведомстве, отец Джалилова предоставил «заведомо ложные сведения» при обращении за российском паспортом. Это и стало причиной лишения гражданства Ахрама и Акбаржона Джалиловых, пояснили в МВД. О каких сведениях идет речь, не уточняется.

Как ранее заверял Володин, в новой версии документа будет решена проблема его противоречия российской Конституции. Так, согласно новой формулировке, власти будут отменять решение о предоставлении гражданства, а не лишать его.

«Коммерсант» писал, что в новой версии документа появятся новые понятия. Так, дела по статьям о терроризме и экстремизме будут считаться подтверждением отсутствия цели для получения гражданства. При этом, как отмечали эксперты, новый текст законопроекта все равно будет противоречить Конституции, согласно которой гражданство РФ «является единым и равным вне зависимости от оснований его приобретения».

Законопроект о лишении гражданства за терроризм отозвали из Госдумы 20 апреля. Как рассказывал собеседник «Би-би-си», «пришли от Володина и велели срочно его убрать». Вице-спикер ГД Игорь Лебедев отмечал, что законопроект вернут в Госдуму, при этом он будет касаться только мигрантов, а не тех, кто получил гражданство по праву рождения.

В первоначальной версии документа основанием для лишения гражданства предлагалось считать уголовные дела о статьям о терроризме и экстремизме. В законопроекте также не была прописана схема лишения гражданства. Помимо этого, причиной разногласий были статьи УК, обвинения по которым могли стать основанием для лишения гражданства. В частности, речь идет о статьях 211 УК РФ (угон воздушного судна) или 208 УК РФ (организация незаконного формирования).