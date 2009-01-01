Предполагаемого террориста, взорвавшегося в петербургском метро, Акбаржона Джалилова лишили российского гражданства. Об этом сообщает МВД.
В релизе уточняется, что отец Джалилова предоставил «заведомо ложные сведения» при обращении за российском паспортом. Что это были за сведения, не уточняется.
«Данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А. А., совершившего террористический акт в Петербургском метро 5 апреля 2017 года», – говорится в сообщении.
Заметка дополняется.
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