15:58

Предполагаемого террориста, взорвавшегося в петербургском метро, Акбаржона Джалилова лишили российского гражданства. Об этом сообщает МВД.

В релизе уточняется, что отец Джалилова предоставил «заведомо ложные сведения» при обращении за российском паспортом. Что это были за сведения, не уточняется.

«Данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А. А., совершившего террористический акт в Петербургском метро 5 апреля 2017 года», – говорится в сообщении.

Заметка дополняется.