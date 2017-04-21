16:31

Молодой человек, напавший на управление ФСБ в Хабаровске, украл оружие в местном стрелковом клубе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ФСБ.

По их словам, из клуба «Хаммер» украли все оружие, 40 единиц. Позднее в ЦОС ФСБ сообщили, что нападавший Конев похитил из клуба «карабин “Сайга” и два пистолета, предварительно убив инструктора».

Одновременно «Интерфакс» сообщает, что в хабаровском тире убили охранника и украли еще 25 единиц оружия (пистолетов и карабинов). Нападавших было больше 10, отметил собеседник агентства.

В сообществе «Типичный Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано фото убитого инструктора и украденного оружия.

По словам источника РБК, погибшие в результате атаки – переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов. Позднее фото последнего также появилось в сообществе «Типичный Хабаровск».

Как рассказал представитель ФСБ, нападавший выманивал погибших на улицу под предлогом передачи сведений об экстремистах. После этого он открыл огонь из пистолета Ярыгина, а затем забрал автомат Калашникова у убитого сотрудника ФСБ и начал беспорядочно стрелять уже из него «в тех, кого видел», добавил собеседник издания. При этом другой источник РБК в спецслужбах утверждает, что автомат изначально принадлежал нападавшему.

Согласно ЦОС ФСБ, молодого человека застрелили. Ранее звучала версия, что он мог покончить с собой.

Как следует из материалов дела, нападавшего звали Антон Конев, пишет РБК. На его странице в соцсети «ВКонтакте» с августа 2016 года были опубликованы четыре видеозаписи, на которых несколько молодых людей тренируются стрелять из пистолетов и автоматов, а также бросают бутылки с зажигательной смесью. На одном из роликов слышно, как мужской голос произносит «Аллаху акбар».

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили об установлении личности нападавшего. В сообщении спецслужб говорилось, что это А.В.Конев, 1999 года рождения. В ФСБ утверждали, что он был связан с неонацистами.

Нападение на приемную ФСБ в Хабаровске было совершено 21 апреля. По сообщениям спецслужб, нападавший вошел в приемную и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся там людям. В результате перестрелки погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель приемной (переводчик Яков Хасанов). Еще один посетитель получил ранения. Нападавшего убили.