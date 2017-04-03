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Полицейские, проводившие в петербургском Сестрорецком лицее имени Мосина антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью», нарушили закон, выстроив школьников лицом к стене. К такому выводу пришли в прокуратуре Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники МВД нарушили закон «О полиции», который запрещает унижать человеческое достоинство. В прокуратуре также обнаружили нарушение статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ в том, что полицейские разместили фотографии с этого рейда, не получив согласия у тех, кого они сфотографировали.

Директору лицея и заместителю начальника петербургского МВД внесли представления по результатам проверки.

28 марта на сайте местного МВД опубликовали фотографии рейда в лицее, на котором школьников встроили в шеренгу лицом к стене, пока их вещи обнюхивал служебный пес. Фотографии с сайта позднее были удалены. После этого пресс-секретарь Комитета по образованию Петербурга Лариса Кузьмина назвала назвала форму проведения акции неуважительной по отношению к подросткам и попросила прокуратуру проверить действия полицейских.