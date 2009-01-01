У недавнего теракта в Дортмунде – взрыва у автобуса футбольного клуба «Боруссия» 11 апреля – нашли финансовую подоплеку. По данным прокуратуры, целью взрыва был обвал акций клуба, который мог бы произойти в случае гибели футболистов. Подозреваемый – гражданин России Сергей В. – заранее приобрел опционы на продажу акций «Боруссии» по фиксированной цене. Если бы котировки упали, схема принесла бы прибыль.

Финансовые схемы – нечастый мотив для терактов, если не брать в расчет конспирологические теории. Если террористы нуждаются в деньгах, они обычно обращаются к другим методам – захвату заложников, ограблениям банков. Но бывают и случаи, когда информация о возможных терактах может быть использована инсайдерами, и случаи, когда под теракт маскируется преступление, совершенное с целью извлечения обычной коммерческой прибыли.