В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на стрелковый клуб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«При обыске у него обнаружен и изъят боевой автомат с патронами, по предварительным данным, похищенный при нападении на тир», – отметил собеседник агентства.
Мужчину задержали на его съемной квартире. Сообщается, что ему 29 лет и ранее он не был судим.
Заметка дополняется.
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