17:30

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на стрелковый клуб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«При обыске у него обнаружен и изъят боевой автомат с патронами, по предварительным данным, похищенный при нападении на тир», – отметил собеседник агентства.

Мужчину задержали на его съемной квартире. Сообщается, что ему 29 лет и ранее он не был судим.

Заметка дополняется.