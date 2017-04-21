В пятницу в Хабаровске произошли нападения на стрелковый клуб «Хаммер» и приемную местного управления ФСБ. Погибли три человека, включая сотрудника спецслужбы. В ФСБ заявили, что нападавший был неонацистом. Утром подозреваемый писал на своей странице «ВКонтакте»: «Встречай своих сынов, Вальхалла». Republic рассказывает главные факты.

Атака

Новость о нападении на ФСБ появилась в 12:20 по Москве (19.20 по Хабаровску). Сообщалось, что молодой человек зашел в приемную и открыл огонь. Погиб сотрудник ФСБ и один из двух посетителей, уроженцев Средней Азии. Второй получил ранения. Нападавшего застрелили. Агентство «Амур.Медиа» утверждало, что при стрельбе он кричал «Аллах акбар!».

Позже ФСБ раскрыла имя нападавшего: А.В. Конев 1999 года рождения. Молодой человек якобы придерживался неонацистских взглядов, сообщили силовики.

РБК назвало имя нападавшего: Антон. Погибшими в приемной оказались сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с экстремизмом Яков Хасанов и переводчик с азербайджанского. Паблик «ВКонтакте» «Типичный Хабаровск» опубликовал фотографию Хасанова. По данным РБК, Конев выманил людей на улицу, смог отобрать у Хасанова автомат Калашникова и начал «стрелять в тех, кого видел». Одна из пуль срикошетила и попала в него самого.

Официально сообщалось, что незадолго до нападения Конев напал на местный стрелковый клуб «Хаммер», убил инструктора и украл оттуда карабин «Сайга» и два пистолета. На месте нападения нашли гильзы от пистолета Ярыгина и автомата Калашникова. РБК писал, что из клуба украли все оружие – около 40 единиц.

«Интерфакс» первоначально передавал, что нападавших на «Хаммер» было больше 10, они украли около 25 единиц оружия. Позже агентство аннулировало эту информацию, но объявило о задержании одного из нападавших. Им оказался 29-летний уроженец Ставрополья, ранее не судимый. При обыске у него нашли автомат с патронами, украденный из клуба. В «ВКонтакте» опубликовано видео его допроса. Мужчина назвал свое имя: Гаджиибрагимов Марат Магомеджавадович.

Сколько в действительности было нападавших и остался ли кто-то еще из них на свободе, пока неясно.

Нападавший

На странице Конева в «ВКонтакте» опубликованы четыре видео, где молодые люди тренируются в стрельбе из пистолетов и автоматов. На одном из роликов слышна фраза «Аллах акбар». Помимо роликов молодой человек публиковал фотографии, на которых видны люди в камуфляже и с оружием. На одном из снимков сам Конев, одетый в камуфляж и балаклаву.

В последнее время Конев часто писал о смерти: в качестве статуса у него стояла фраза “Верен до смерти без капли сомненья”, он репостил фотографии с фразой “На смерть как как на праздник”. Последней записью Конева был репост картинки “Встречай своих сынов, Вальхалла” и своей подписью 88 (распространенное среди неонацистов обращение, означающее “Хайль Гитлер”). Молодой человек часто репостил неонацистский паблик, который вечером опубликовал пост о нападении Конева, сопроводив одобрительными картинками и песней.

Фото со страницы в “ВКонтакте“

Конев также репостил фотографии с критикой “ментов”, чиновников из Кремля. Откровенно неонацистские записи он начал делать только в январе этого года.

По информации РБК, Конев состоял в неонацистской группе “Штольц Хабаровск”. В ней числится около 15 человек 17–20 лет, считающих себя “борцами за нравственность” и против нелегальной миграции. В 2013 году они дважды напали на ЛГБТ-активистов.