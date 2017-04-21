18:02

Напавший на управление ФСБ в Хабаровске был связан с неонацистской группировкой «Штольц». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ФСБ.

Группировка появилась в 2012 году и насчитывает около 15 человек в возрасте 17–20 лет, рассказал собеседник издания. Они считают себя «борцами за нравственность» и выступают против нелегальных мигрантов.

Члены этого движения как минимум дважды нападали на ЛГБТ-активистов.

Нападение на управление ФСБ произошло ранее 21 апреля. Два человека погибли: сотрудник ФСБ и посетитель управления. Нападавшего убили. Им оказался А.В.Конев 1999 года рождения. В ФСБ сообщали, что он был связан с неонацистами.

РБК уточнял, что речь шла об Антоне Коневе. На его предположительной странице «Вконтакте» опубликованы видеоролики, на которых молодые люди тренируются стрелять. На одном из роликов слышно, как мужской голос произносит «Аллаху Акбар».

Как рассказал собеседник РБК в ФСБ, Конев выманил погибших на улицу, пообещав передать им сведения об экстремистах, и открыл стрельбу. Свидетели произошедшего утверждали, что перед тем, как открыть стрельбу, он выкрикнул «Аллаху Акбар». Оружие Конев украл в местном стрелковом клубе, предварительно убив инструктора, сообщили в ФСБ. Позднее одного из подозреваемых в нападении на стрелковый клуб задержали.