19:03

Майор Сергей Бордов погиб во время командировки в Сирию, куда уехал «своим ходом за свой счет». Об этом РБК сообщила вдова морпеха Виталина Бордова.

Бордов погиб в результате выстрела из противотанкового ракетного комплекса TOW, рассказала вдова. Женщина уточнила, что вместе с ним погибли двое сирийцев и российский офицер, «предположительно из Оренбурга».

По ее словам, это была уже вторая поездка майора в Сирию. В первый раз военный уехал туда в сентябре 2015 года и пробыл в командировке два с половиной месяца. Тогда Бордов ездил «со своей развед-десантной ротой, которой командовал».

«В этот раз он поехал в качестве советника. Уехал 27 марта, а 29го вылетел из Моздока своим ходом за свой счет», – уточнила Виталина.

Военный трижды получал Орден мужества: два раза за Чечню и один за Крым. Звание майора он получил после крымской операции.

Ранее о гибели Бордова сообщило Reuters. Агентство также указывало, что вместе с ним 18 апреля погиб еще один российский военный. В Минобороны отвергли эту информацию.