Окружной суд Сиэтла приговорил сына российского депутата Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Суд присяжных ранее признал Селезнева виновным в 40 эпизодах кражи информации с банковских карт. Его обвиняли по статьям, связанным с кибермошенничеством. Ущерб от его действий оценили в $170 млн.
Прокуратура запросила для него 30 лет лишения свободы. После того как его признали виновным, Селезнев подписал признательные показания, а его адвокаты попросили сократить срок наказания.
«Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания. Я Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», – приводит агентство выдержки из показаний.
Прокурор отметил, что сотрудничество Селезнева со следствием было «запоздалым», а его усилия посчитал «недостаточными», чтобы оправдать сокращение срока приговора.
Роман Селезнев – сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Романа задержали на Мальдивских островах в июле 2014 года. Американские власти сообщали, что задержание проводили местные полицейские, которые затем передали Селезнева представителям Минюста США. В МИД РФ утверждали, что операцию проводили американские спецслужбы. Российское ведомство сочло произошедшее «похищением».
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