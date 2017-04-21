19:46

Предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова лишили гражданства из-за того, что его отец не предоставил данные о жене и сыне. Об этом РИА Новостям рассказали в пресс-службе Смольнинского районного суда.

Решение суда может быть обжаловано.

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О том, что предполагаемого террориста лишили гражданства стало известно ранее 21 апреля. Российское гражданство Джалилов получил в 2009 году.

В этот же день в Госдуму повторно внесли законопроект об отмене решения о предоставлении гражданства РФ в случае, если гражданина осудили по статье о терроризме. Основанием для этого станет предоставление «заведомо ложных сведений», то есть отрицательный ответ на вопрос, занимались ли когда-либо претенденты на паспорт терроризмом или приготовлением к терактам.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В вагоне поезда произошел взрыв, погибли 16 человек, в том числе Джалилов. В деле о теракте фигурируют 10 человек.