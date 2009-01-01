20:06

Подозреваемого в организации трех взрывов около автобуса «Боруссии» в Дортмунде Сергея В. арестовали. Об этом сообщает Bild.

Ему вменяют покушение на убийство, хранение взрывчатых веществ и причинение вреда здоровью.

28-летнего мужчину, у которого есть гражданство России и Германии, задержали 20 апреля в Тюбингене по пути на работу. Прокуратура заявила, что мотив Сергея был финансовый: он хотел заработать на акциях «Боруссии».

Сергей взял кредит и купил пут-опционы на акции команды, потратив на это €78 тысяч. Мужчина играл против акций «Боруссии», планируя увеличить свой вклад в 50 раз. Ему нужны было, чтобы акции клуба упали на €2,6, тогда как их падение оказалось не столь крупным: они потеряли в цене 33 евроцента. Сергея вычислили сотрудники банка, заметив подозрительную транзакцию.

Он забронировал места в том же отеле, где футболисты, причем попросил поменять номер так, чтобы ему было видно дорогу. В итоге мужчина взорвал три радиоуправляемые бомбы. Уточнялось, что Сергей был опытным электротехником.

Взрыв около автобуса «Боруссии» произошел 11 апреля в день матча Лиги чемпионов. В момент взрыва команда ехала на игру. Пострадал футболист Марк Бартра, ему сделали операцию. Изначально спецслужбы отрабатывали версии о причастности к атаке исламистов и ультралевых.