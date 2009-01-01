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Преподавателя РАНХиГС Людмилу Колесникову уволили из академии после того, как она во время лекции подняла темы протестных акций, прошедших в городах России 26 марта, и упомянула публикации «Новой газеты» о преследованиях чеченских геев. Об этом сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на магистранта академии.

Темы вызвали недовольство студентов-магистрантов программы «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества», и они написали на преподавателя докладную записку.

﻿«Эти ребята не скрывают, что они написали донос, даже хвастают, что смогли „убрать фанатку Навального и защитницу геев“» – отметил собеседник «Открытой России».

После увольнения Колесникова отправила студентам прощальное письмо, в котором предположила, что причиной скандала стал ее отказ ставить хорошую оценку студенту, «для которого пока не ясно, что такое права человека, закон, и как эти институциональные нормы соотносятся с другими».

Кроме того, она заявила, что раньше давления на нее не оказывали.

﻿«На одном из занятий я как-то сказала, что академическая свобода в РАНХиГС остается. Хочу сказать еще раз: все те годы, пока я вела курс „Развитие институтов гражданского общества и моделей публично-частного партнерства“, предложив его кафедре, <> на меня не оказывалось давления. [Сейчас] я никак иначе не могу расценить решение руководства, [кроме как] преследование, по всей вероятности, вынужденное, за озвучивание этой темы», – написала Колесникова.

Представители академии информацию об увольнении Колесниковой не прокомментировали.

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о преследованиях геев в Чечне. Позднее издание рассказало о «секретных тюрьмах» для гомосексуалистов в республике. Пресс-секретарь главы Чечни в ответ заявил, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».

Митинги «Он нам не Димон» прошли в 97 городах России 26 марта. В большинстве городов они не были согласованы, что привело к массовым задержаниям. На самой массовой акции в Москве задержали около тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин, комментируя митинги, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана».