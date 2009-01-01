21:00

Министерство внутренних дел отменило решение о принятии в гражданство России предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова, его брата Акрама и их отца, который подал ложные сведения в заявлении о приеме в гражданство. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На основании решения Свердловского районного суда города Перми об установлении факта представления Азимовым А.И. заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, заключением ГУ МВД России по Пермскому краю отменено ранее принятое решение Управления федеральной миграционной службы России по Пермскому краю от 15 декабря 2010 года о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Кыргызской Республики Азимова А.И. (в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации”)»,- сообщила Волк.

По словам Волк, именно лишение гражданства отца Азимовых повлекло отмену решения о приеме в российское гражданство его сыновей, подозреваемых в причастности к совершению теракта в петербургском метро.

20 апреля Акрама Азимова арестовали до 3 июня. Ему вменяют теракт (статья 205 УК РФ) и незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ). По версии следствия, он занимался подделкой документов для членов террористической организации и переводил деньги на счет исполнителю теракта Акбаржону Джалилову.

Ранее арестовали Аброра Азимова. Его обвиняют в теракте и незаконном обороте взрывчатки. Оба брата своей вины не признают.

Гражданства лишили и предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В вагоне поезда произошел взрыв, погибли 16 человек, в том числе Джалилов. В деле о теракте фигурируют 10 человек.