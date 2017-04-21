21:17

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за стрельбу в приемной ФСБ в Хабаровске. Об этом сообщает SITE Intelligence Group.

О нападении стало известно в 12:20 по Москве (19.20 по Хабаровску). Сообщалось, что молодой человек зашел в приемную и открыл огонь.

В результате стрельбы погибли сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с экстремизмом Яков Хасанов и один из двух посетителей, уроженцев Средней Азии. Второй получил ранения.

Самого нападавшего застрелили. Агентство «Амур.Медиа» утверждало, что при стрельбе он кричал «Аллах акбар!».

Им оказался Антон Конев 1999 года рождения. По данным ФСБ, молодой человек был связан с неонацистской группировкой «Штольц». В ней числится около 15 человек 17–20 лет, считающих себя «борцами за нравственность» и против нелегальной миграции.

В 2013 году они дважды напали на ЛГБТ-активистов.

На странице Конева в соцсети «ВКонтакте» с августа 2016 года были опубликованы четыре видеозаписи, на которых видно, как несколько молодых людей тренируются стрелять из пистолетов и автоматов, а также бросают бутылки с зажигательной смесью. На одном из роликов слышно, как мужской голос произносит «Аллаху акбар».

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Оружие Конев украл в местном стрелковом клубе «Хаммер».

По словам источников РБК в ФСБ, из клуба украли 40 единиц оружия. Позднее в ЦОС ФСБ сообщили, что нападавший Конев похитил из клуба «карабин “Сайга” и два пистолета, предварительно убив инструктора».