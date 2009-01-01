22:38

В Следственном комитете России усомнились в причастности «Исламского государства» к стрельбе в приемной ФСБ в Хабаровске. Об этом сообщает Следственный комитет.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, «у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление».

«Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующего ненависть к людям иных национальностей», – отмечается на сайте ведомства.

Расследование нападения на приемную ФСБ и стрелковый клуб «Хаммер» в Хабаровске продолжается.

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О нападении стало известно в 12:20 по Москве (19.20 по Хабаровску). Сообщалось, что молодой человек зашел в приемную и открыл огонь. В результате стрельбы погибли сотрудник ФСБ и один из двух посетителей, уроженцев Средней Азии.

По данным ФСБ, нападавшим оказался Антон Конев 1999 года рождения. Молодой человек был связан с неонацистской группировкой «Штольц». В ней числится около 15 человек 17–20 лет, считающих себя «борцами за нравственность» и против нелегальной миграции.

Оружие Конев украл в местном стрелковом клубе «Хаммер», предварительно убив инструктора.