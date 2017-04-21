21 апреля, 23:45

В российском посольстве в США арест сына российского депутата Романа Селезнева, которого приговорили к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, назвали незаконным. Об этом пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин сообщил «Интерфаксу».

﻿«Считаем арест Селезнева незаконным и фактически похищением гражданина РФ с территории третьей страны», – заявил Лахонин.

Отец Селезнева депутат Госдумы Валерий Селезнев также назвал действия американских властей «похищением» сына.

﻿«Я считаю, что это приговор людоедов… Это предрешенный приговор, я вообще не считаю, что там есть его вина. Как я не считал, так я по-прежнему и не считаю», – отметил депутат.

Окружной суд Сиэтла приговорил Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы.

Суд присяжных ранее признал его виновным в 40 эпизодах кражи информации с банковских карт. Его обвиняли по статьям, связанным с кибермошенничеством. Ущерб от его действий оценили в $170 млн.

Прокуратура запросила для него 30 лет лишения свободы. Селезнев дал признательные показания, после того как его признали виновным. Адвокаты обвиняемого попросили сократить срок наказания.

﻿«Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания. Я Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», – приводит выдержки из показаний РИА Новости.

Прокурор отметил, что сотрудничество Селезнева со следствием было «запоздалым», а его усилия посчитал «недостаточными», чтобы оправдать сокращение срока приговора.

Роман Селезнев был задержан правоохранительными органами США на Мальдивских островах в июле 2014 года. МИД России тогда назвало задержание россиянина «похищением» и объявило, что расценивает его как «недружественный шаг».

Российские власти также запретили въезд в страну четырем сотрудникам Минюста США, которые, по их мнению, были причастны к задержанию сына депутата Госдумы