В российском посольстве в США арест сына российского депутата Романа Селезнева, которого приговорили к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, назвали незаконным. Об этом пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин сообщил «Интерфаксу».
«Считаем арест Селезнева незаконным и фактически похищением гражданина РФ с территории третьей страны», – заявил Лахонин.
Отец Селезнева депутат Госдумы Валерий Селезнев также назвал действия американских властей «похищением» сына.
«Я считаю, что это приговор людоедов… Это предрешенный приговор, я вообще не считаю, что там есть его вина. Как я не считал, так я по-прежнему и не считаю», – отметил депутат.
Окружной суд Сиэтла приговорил Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы.
Суд присяжных ранее признал его виновным в 40 эпизодах кражи информации с банковских карт. Его обвиняли по статьям, связанным с кибермошенничеством. Ущерб от его действий оценили в $170 млн.
Прокуратура запросила для него 30 лет лишения свободы. Селезнев дал признательные показания, после того как его признали виновным. Адвокаты обвиняемого попросили сократить срок наказания.
«Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания. Я Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», – приводит выдержки из показаний РИА Новости.
Прокурор отметил, что сотрудничество Селезнева со следствием было «запоздалым», а его усилия посчитал «недостаточными», чтобы оправдать сокращение срока приговора.
Роман Селезнев был задержан правоохранительными органами США на Мальдивских островах в июле 2014 года. МИД России тогда назвало задержание россиянина «похищением» и объявило, что расценивает его как «недружественный шаг».
Российские власти также запретили въезд в страну четырем сотрудникам Минюста США, которые, по их мнению, были причастны к задержанию сына депутата Госдумы
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