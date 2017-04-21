Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проверяют причастность к теракту в метро Санкт-Петербурга ошского узбека, полевого командира по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Об этом источники в правоохранительных органах сообщили «Газете.ру».
По их данным, Абу Салах возглавляет выходцев из Средней Азии, которые сражаются в Сирии и относятся к организации «Таухид валь-Джихад».
Об Абу Салахе рассказал осужденный Московским окружным судом на семь лет колонии общего режима в феврале 2017 года 19-летний Исломжон Захидов.
«Допрашивали моего клиента очень много. Состоялись десятки допросов. Вначале были общие допросы, а потом детальные по каким-то отдельным вопросам и эпизодам. Так что он довольно подробно рассказывал и про отца, и про взаимоотношения с его другом Абу Салахом. И про то, как они там в Сирии жили, как воевали, и про подробности жизни в России», – рассказал изданию адвокат Захидова Юрий Виноградов.
Отец Захидова сдружился с Абу Салахом, когда они развозили товар из Москвы на «Газелях», сообщает Виноградов. Абу Салах был одним из водителей. Согласно данным допроса Захидова-младшего, его отец дал Абу Саламу несколько тысяч долларов на учебу в медресе в Дамаске.
Затем Абу Салах стал эмиром в Сирии, а отец Захидова – его ближайшим помощником.
Официально имя заказчика правоохранительные органы пока не назвали.
О возможной причастности к теракту «Таухид валь-Джихад» ранее сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, такую информацию им предоставили коллеги из Комитета национальной безопасности Киргизии.
По информации «Газеты.ру», группировка «Таухид валь-Джихад» насчитывает около 500–700 боевиков и располагается преимущественно в провинции Идлиб и прилегающих к ней территориям Алеппо и Латакии.
В сентябре 2015 года боевики присягнули на верность группировке «Джебхат ан-Нусра». Она считалась сирийским подразделением «Аль-Каиды».
В деле о теракте в метро Петербурга фигурируют 10 человек. 18 апреля суд арестовал предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова. Его обвиняют в теракте и незаконном обороте взрывчатки.
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Во время перегона между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба, в результате погибли 15 человек, в том числе и Джалилов. Еще одно несработавшее устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.
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