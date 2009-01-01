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В Министерстве финансов США заявили, что не разрешат компании ExxonMobil работать над совместными проектами с «Роснефтью» в России. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, ведомство не позволит ни одной американской компании, включая ExxonMobil, работать в обход санкций.

Такое решение было принято после консультации с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее компания ExxonMobil обращалась в Министерство финансов США с просьбой разрешить ей продолжить совместный проект с «Роснефтью».

Компания хотела бурить скважины совместно с «Роснефтью» в тех местах, где ей запрещено это делать из-за санкций. Речь шла, в частности, о Черном море.

Exxon и «Роснефть» в 2012 году подписали документ, согласно которому американская компания, среди прочего, могла заниматься разработкой российского шельфа в Черном море.