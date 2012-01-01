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Прокуратура США по восьми пунктам обвинила российского программиста Петра Левашова во взломе нескольких тысяч компьютеров с помощью ботнета Kelihos. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Обвинение утвердил суд присяжных города Бриджпорта штата Коннектикут. Согласно обвинению, Левашов использовал около 109 тысяч зараженных компьютеров, чтобы собирать личные данные, массово рассылать спам, а также устанавливать другие вредоносные программы.

По данным Минюста, ботнет Kelihos за 24 часа создавал и распространял более 2,5 тысяч спам-сообщений, в которых рекламировались преступные схемы.

В сообщении Минюста также сказано, что власти США намерены добиться экстрадиции Левашова.

Ранее в испанской полиции сообщили, что США подозревают Левашова в причастности к хакерским атакам, связанным с президентскими выборами в США. В сообщении Минюста Левашов упоминался только как глава Kelihos.

Левашова задержали во время отдыха в Барселоне 9 апреля.

По информации специализирующегося на теме хакеров и защите информации журналиста Брайна Кребса, Левашов предоставляет платные услуги по рассылке спама с 1999 года.