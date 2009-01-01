Иллюстрация: Ксения Шишкова

Статьи, по которым был осужден самый известный грабитель в современной истории Гонконга, рассказывают о его жизни лучше некоторых биографий. Среди них сбыт краденного, хранение огнестрельного оружия, побег из заключения, вооруженное сопротивление аресту, хранение взрывоопасных веществ с целью организации взрыва и, конечно, причинение тяжкого вреда здоровью.