Статьи, по которым был осужден самый известный грабитель в современной истории Гонконга, рассказывают о его жизни лучше некоторых биографий. Среди них сбыт краденного, хранение огнестрельного оружия, побег из заключения, вооруженное сопротивление аресту, хранение взрывоопасных веществ с целью организации взрыва и, конечно, причинение тяжкого вреда здоровью.
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