Украина не готова арестовывать основной актив «Газпрома» – транзитный газ, идущий из России в Европу через газотранспортную систему (ГТС) страны. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ).
По его словам, вся собственность «Газпрома» на Украине – это «Газпром-сбыт Украина», его офис и счета.
«Арестовать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю»,– отметил собеседник издания.
Согласно данным газеты, в 2016 году прокачка через Украину составила 82 млрд кубометров.
Ранее сообщалось, что АМКУ обратился в Минюст с просьбой наложить арест на находящееся в стране имущество «Газпрома» в рамках дела о штрафе на сумму более $6,4 млрд.
По данным собеседников «Коммерсанта», заявление АМКУ нужно расценивать как политическое в преддверии оглашения результата слушаний в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.
В суде рассматривается дело по контракту «Газпрома» и «Нафтогаза», по которому Украина до 2015 года покупала газ.
Исковые требования «Газпрома» составили $31,7 млрд, а «Нафтогаз» требует возместить ей $29,8 млрд.
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