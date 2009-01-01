05:11

Украина не готова арестовывать основной актив «Газпрома» – транзитный газ, идущий из России в Европу через газотранспортную систему (ГТС) страны. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ).

По его словам, вся собственность «Газпрома» на Украине – это «Газпром-сбыт Украина», его офис и счета.

﻿«Арестовать газ в трубах можно только теоретически, на практике никто не хочет создавать проблемы европейскому потребителю»,– отметил собеседник издания.

Согласно данным газеты, в 2016 году прокачка через Украину составила 82 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что АМКУ обратился в Минюст с просьбой наложить арест на находящееся в стране имущество «Газпрома» в рамках дела о штрафе на сумму более $6,4 млрд.

По данным собеседников «Коммерсанта», заявление АМКУ нужно расценивать как политическое в преддверии оглашения результата слушаний в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В суде рассматривается дело по контракту «Газпрома» и «Нафтогаза», по которому Украина до 2015 года покупала газ.

Исковые требования «Газпрома» составили $31,7 млрд, а «Нафтогаз» требует возместить ей $29,8 млрд.