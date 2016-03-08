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Суд Панамы под залог в $500 тысяч за каждого освободил двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Массака и Рамона Фонсека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на их адвоката Гиллермину Макдональд.

По словам Макдональд, Моссак и Фонсека сотрудничали со следствием.

Основателей Mossak Fonseca задержали в феврале. Следователи полагали, что Юрген Массак и его партнер Рамон Фонсека были замешаны в коррупционном скандале в Бразилии. Он был связан с нефтяной госкомпанией Petrobras.

Генеральный прокурор Панамы назвал Mossack Fonseca «криминальной организацией».

В расследовании участвовали правоохранительные органы Панамы, Бразилии, Перу, Эквадора, Швейцарии, Колумбии и США.

Дело о коррупции в Petrobras расследуются с 2014 года. В марте 2016 года суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего гендиректора Odebrecht Марсела Одебрехта по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Архив Mossack Fonseca стал основой расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), которое было опубликовано в апреле 2016 года. В материалах расследования раскрывались связи мировых лидеров и бизнесменов с офшорными компаниями. В списке фигурировали люди из окружения президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.