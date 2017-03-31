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Сервисы по заказу такси, такие как Uber и подобные ему, в будущем могут получить полномочия по сбору и уплате налогов с водителей. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, передает «Прайм».

«Если мы придем к такой ситуации, когда кроме как с использованием Uber и других аналогичных систем нельзя будет воспользоваться такси, весь рынок будет в системе, ничто не мешает этой системе так же регистрироваться в ФНС и брать налоги», – пояснил он.

По словам представителя Минфина, технологии администрирования налогов, которые сейчас использует ФНС, помогают повысить собираемость налоговых платежей и снизить издержки предпринимателей. В дальнейшем налогоплательщики благодаря технологиям смогут даже избавиться от необходимости самим рассчитывать и уплачивать НДС.

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В конце марта сообщалось, что Uber зарегистрировался в ФНС для уплаты налога на предоставление товаров и услуг в интернете (так называемого налога на Google. До этого российские партнеры Uber самостоятельно платили НДС, но сервис потом возмещал им расходы.