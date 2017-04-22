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Новая версия кнопочного телефона Nokia 3310 будет представлена на российском рынке 16 мая, тогда же в России начнутся продажи устройства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в одной из сетей магазинов электроники и в двух мобильных ритейлерах.

Представитель финской HMD Global, которой с мая 2016 года принадлежит бренд Nokia, не подтвердил, но и не опроверг названную дату. Он только заявил, что «цена и дата старта продаж новой линейки в России станут известны во втором квартале 2017 года».

https://www.youtube.com/watch?v=3hlhjGMWpYg&feature=youtu.be

HMD Global объявила о «переиздании» Nokia 3310 в середине февраля текущего года. У модели будет цветной дисплей, больший по размеру, чем у классической Nokia 3310, вышедшей в 2000 году, 2-мегапиксельная камера, MicroSD-слот и MP3-плеер. Корпус обновленной Nokia 3310 выпустят в нескольких цветах, в том числе красном, желтом, сером и синем.

Как объявляла HMD Global в феврале, стоимость нового телефона составит €49. Сколько устройство будет стоить в российских магазинах, пока неизвестно.