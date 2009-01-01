11:15

Сотрудники компаний, не прошедшие плановое медицинское обследование, не должны допускаться на работу. Такое предложение поддержал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме, передает ТАСС.

«Причем от места работы это особо не должно зависеть. Это должно быть и на предприятиях “Росатома”, и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке», – подчеркнул он.

Ранее на форуме обсуждалась необходимость привлекать граждан к диспансеризации. В качестве примера приводился «Росатом», на предприятиях которого перестают действовать пропуска тех, кто вовремя не проверил свое здоровье.

В Минздраве в январе 2017 года предложили увеличить рабочий день для курильщиков. В Минтруде позднее посоветовали Минздраву сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования, а не заниматься вопросами трудового законодательства.