12:38

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров покинет свою должность 1 июня. Об этом он сам рассказал РИА Новости.

«Первого июня я перестану работать. Во-первых, я на 65-м году жизни, во-вторых, 5 июня заканчивается мой контракт. А я предпочитаю уходить по доброй воле: не быть уволенным, а уволиться по собственному желанию», – пояснил он.

Буров отметил, что ситуация вокруг музея «остается подвешенной». По его словам, власти Санкт-Петербурга заверили, что «проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации», и он очень рассчитывает на такое решение.

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Ранее об уходе Бурова с поста директора музея сообщили источники «Фонтанки» и «Интерфакса». Они также называли дату 1 июня и передали, что причиной увольнения стало ухудшившееся здоровье Бурова.

Заметка дополняется.