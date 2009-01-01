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Видеоролик про политика Алексея Навального, в котором его сравнивают с Адольфом Гитлером, удален с YouTube. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Заявление о нарушении авторских прав, благодаря которому ролик удалили, подал пользователь Инокентий Тракторист.

«Дождь» указывает, что примерно такой же псевдоним (с двумя «н») использует видеоблогер Эльдар Джарахов, проект которого «Успешная группа» в 2013 году получил «Медиапремию Рунета». Джарахов пока не ответил на запрос телеканала, связан ли он с блокировкой ролика на YouTube.

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О фильме про Навального-Гитлера стало известно 19 апреля, после того, как студентов Владимирского государственного университета «согнали» на просмотр ролика в одну из аудиторий. Отмечалось, что особое внимание обращали на тех, кто принимал участие в митинге 26 марта «Он нам не Димон».

18 апреля источники «Дождя», близкие к Кремлю, рассказали, что в Администрации президента РФ решено запустить кампанию по дискредитации Навального и бороться с ним «примерно как с Гитлером». При этом 21 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что к созданию ролика про Навального причастен сам оппозиционер.

С Гитлером Навального еще в 2013 году сравнил ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев. Позднее он объяснил, что не думал сравнивать Навального с Гитлером, так как оппозиционер на фоне фюрера – «насекомое» и «шут гороховый».