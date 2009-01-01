13:34

Президент «Российских железных дорог» Олег Белозеров в 2016 году получил доход в размере 172,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Годом ранее Белозеров заработал 86,2 млн рублей. Таким образом, за год доход главы РЖД увеличился в два раза.

Согласно декларации Белозерова, у него в собственности нет какого-либо недвижимого и движимого имущества, а в бессрочном безвозмездном пользовании у него имеется квартира в Москве площадью 193 квадратных метра.

@widget type=post-embed id=58147

Что касается супруги Белозерова, ей принадлежит упомянутая московская квартира, машино-место и три автомобиля: ГАЗ М-21, ГАЗ 21И и Range Rover. Доход ее в 2016 году вырос до 22,8 млн рублей после 19,4 млн рублей годом ранее.

В 2014 году, когда Белозеров работал в Минтрансе, его доход составил 10,5 млн рублей. Тогда указывалось, что он владеет квартирой площадью 214,8 квадратных метров, домом 116,5 квадратных метров и земельным участком в десять соток. Его жена за тот год заработала 12,1 млн рублей.

Прежний глава РЖД Владимир Якунин сообщил о доходе за 2014 год в размере 93,517 млн рублей. Forbes оценил вознаграждение Якунина в том году в $11 млн.

Как пояснили в РЖД, размер дохода Белозерова в 2016 году связан с итогами работы монополии, передает ТАСС. Так, не прибегая к государственным субсидиям, РЖД добилась роста чистой прибыли в 20 раз – в прошлом году она составила 6,5 млрд рублей против 318 млн рублей в 2015-м.