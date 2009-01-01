14:04

Двое участников «спящей» ячейки, присягнувшей «Исламскому государству», убиты в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает 22 апреля «Интерфакс».

«Вчера около 23:00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль Лада “Приора”, в котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы», – рассказали в НАК.

По данным комитета, боевики планировали совершить теракты в России, «в том числе убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц». По предварительной информации, один из убитых – главарь ячейки, прошедший подготовку в лагерях ИГИЛ, второй – активный участник ячейки. Их имена не называются.

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В НАК уточнили, что при обысках в доме одного из членов ячейки нашли гранаты, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет, атрибутику ИГИЛ и религиозно-экстремистскую литературу. На месте, где боевики были убиты. обнаружили автомат, боеприпасы к нему и компоненты для изготовления самодельной бомбы.