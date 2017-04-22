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Подавший в отставку главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский, скорее всего, займет пост заместителя министра юстиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники.

«Разговоры о том, что Фридинский уходит с поста главного военного прокурора, шли давно. И все это время, естественно, ему подбирали новую должность», – пояснил один из собеседников агентства.

Что касается возможного преемника Фридинского в Главной военной прокуратуре (ГВП), источники «Интерфакса» назвали наиболее вероятным кандидатом нынешнего прокурора Бурятии Валерия Петрова. В числе других претендентов – начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Сергей Иванов, ранее работавший в военной прокуратуре.

В ГВП отказались от комментариев по поводу отставки Фридинского.

Ранее 22 апреля председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил, что Фридинский подал в отставку, так как собирается на пенсию по выслуге лет. Озеров заявил, что 25 апреля этот вопрос рассмотрят на заседании комитета по обороне и безопасности и комитета по конституционному законодательству и госстроительству, а на следующий день – на пленарном заседании Совфеда.

Главная военная прокуратура следит за исполнением законов в Вооруженных силах РФ. Руководитель ведомства является заместителем генерального прокурора Юрия Чайки.