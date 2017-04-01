15:21

Из кабинета губернатора Мурманской области Марины Ковтун перед встречей с премьер-министром Дмитрием Медведевым убрали портрет президента РФ Владимира Путина.

На фотографии со встречи Медведева и Ковтун 21 апреля над головой у главы правительства висит карта. 19 апреля, когда губернатор встречалась с главой Мурманска, там висел портрет Путина.

На исчезновение портрета президента обратил внимание местный блогер Александр Серебряников. Он отметил, что из кабинета Ковтун к приезду Медведева также убрали флаг Мурманской области, компьютер, светильники, вазы, статуэтки и полностью очистили стол от бумаг.

Скорее всего, портрет Путина заменили на карту перед встречей с премьером. На фотографии 19 апреля из твиттера Ковтун видно, что они висят по разные стороны окна.

Марина Ковтун занимает пост губернатора Мурманской области с 2012 года. Журнал «Профиль» в начале апреля текущего года указывал, что она входит в число губернаторов с наиболее низкой поддержкой со стороны населения и рискует потерять свой пост в ближайшие несколько месяцев.