12:41

В подмосковном парке «Патриот» в Кубинке началась реконструкция штурма берлинского Рейхстага в 1945 году. Трансляцию с места событий ведет ТАСС.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4201783

По данным российского Минобороны, в «штурме» принимают участие около полутора тысяч человек из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии. Организаторы обещали, что посмотреть на реконструкцию соберутся свыше семи тысяч человек.

В «штурме» Рейхстага также задействовали образцы техники времен Великой Отечественной войны (Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие Panzerkampfwagen III, «Пантера» и штурмовое орудие Sturmgeschutz III), авиацию (истребители «Ла-7» и «Мессершмит») и участников военно-патриотического движения «Юнармия». Именно для юнармейцев, как говорил глава Минобороны Сергей Шойгу в феврале, и построили макет.

https://www.youtube.com/watch?v=1VeFPbPJukY

Шойгу объяснял, что мероприятие «должно напомнить нынешним поколениям, ближним и дальним соседям России о подвиге наших отцов и дедов». В Германии «штурм» Рейхстага в Подмосковье сочли знаком «возрастающего отчуждения между Россией и Германией» и назвали «странной и неуместной» идеей.

В оргкомитете мероприятия заявили, что в реконструкции участвуют более ста каскадеров. Президент Российского объединения каскадеров Игорь Панин рассказал НТВ, что такие мероприятия сравнимы с большим фильмом – «давно у нас не было массовки по 800 человек». Панин похвалил отечественных исполнителей трюков, сравнив их с иностранными: «Мы горим чуть-чуть дольше, взрываемся чуть-чуть посильнее. В этом фишка русских».

В октябре 2016 года в парке «Патриот» прошла реконструкция Брусиловского прорыва 1916 года, крупнейшего сражения Первой мировой войны. В октябре 2015 года там же состоялась реконструкция событий Афганской войны – боя под Кандагаром. Как писал в начале апреля «Коммерсантъ», после «штурма» Рейхстага юнармейцам могут предложить брать приступом другие объекты, «типа Аргунского ущелья и Алеппо».