18:51

СМИ, публикующие материалы о преследовании геев в Чечне, «сами себе просто делают рекламу», а эти публикации являются «пиар-кампанией». Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

«Откуда у них их аргумент про секретные тюрьмы? Все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть, нет ни одного такого случая. <…> Просто на Западе очень хотят, чтобы все жили по их правилам, перестали обзаводиться семьями, рожать и растить детей, достойных сыновей. У них там мужчины повыходили замуж за бывших мужчин. Мы в России хотим жить по правилам всевышнего, который породил нас мужчинами и женщинами. Мы хотим любить женщин и жениться на них», – заявил он.

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Кадыров также заверил, что журналистам «Новой газеты», которая ранее выпустила несколько статей о о преследовании геев в Чечне и «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в республике, ничего не угрожает.

«Духовенство приняло резолюцию, чтобы успокоить народ Чеченской республики. Что да, есть такие люди, которые бескультурные, безнравственные. Что мы должны с пониманием относиться к этим людям, если их можно называть людьми. И никакой опасности не может быть», – подчеркнул он.

Кроме того, Кадыров отверг связь между жителями Чечни и полученных в редакции «Новой газеты» конвертов с белым порошком. «Это ерунда, они сами себе делают рекламу, они получают копейки из западных источников», – сказал он.

Как передает РБК, Кадыров призвал авторов статьи в «Новой газете» о преследовании геев в Чечне извиниться перед народом республики.

«Нет бы вам, журналистам, попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили. Сами придумали, сами там сказали, сами заявили», – отметил Кадыров.

Заметка дополняется.