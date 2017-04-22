В армянском городе Гюмри 22 апреля нашли убитым служащего 102-й российской военной базы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную полицию.
В генпрокуратуре Армении сообщили, что 21-летнего Дмитрия Ялпаева обнаружили у городского магазина с колото-резаными ранениями в области шеи. По другим данным, военнослужащего-контрактника звали Дмитрий Лапаев.
По подозрению в совершении убийства полицейские задержали 20-летнего мужчину, его имя не называется; возбуждено уголовное дело. Источники «Интерфакса» в правоохранительных органах Армении утверждают, что задержанный – армянин по национальности и страдает психическим заболеванием. «Он проходил по ряду уголовных дел, в отношении него составлялись материалы», – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Южного военного округа заявили, что по предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве. Очевидцы до этого рассказали, что военнослужащий получил ножевое ранение в потасовке.
В январе 2015 года в Гюмри солдат 102-й базы Валерий Пермяков убил семью Аветисян из семи человек, объяснив, что они «шумели». В августе 2016 года суд Ширакской области Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению.
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