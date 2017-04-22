Прокурор Ширакской области Армении Карен Габриелян не подтвердил информацию о нарушениях психики у предполагаемого убийцы российского контрактника, передает РИА Новости.
Сказать что-либо о психическом состоянии подозреваемого в убийстве российского военного на данный момент нельзя”, – сказал Габриелян.
Он добавил, что “таких сведений нет”.
Ранее 22 апреля в Гюмри у городского магазина с колото-резаными ранениями в области шеи нашли мертвым 21-летнего Дмитрия Ялпаева, служившего по контракту на 102-й российской военной базе.
По подозрению в убийстве задержали 20-летнего мужчину. Сообщалось, что он психически нездоров.
Как уточнял Южный военный округ, по предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве.
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