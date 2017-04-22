Новый законопроект о реформе системы здравоохранения США не будет полностью отменять Obamacare, пишет Bloomberg со ссылкой на республиканца Дэйва Брэта.
По словам Брэта, «шансы [принятия конгрессом реформы] весьма неплохи», и большинство скажет «да», если при внесении законопроекта Белый дом учтет все договоренности.
Он добавил, что голосование пройдет в первых числах мая.
Конкретной информации о сути проекта не приводится.
Предыдущий законопроект, подготовленный президентом Дональдом Трампом, был отозван из Конгресса в конце марта, так как не набрал необходимые 216 голосов.
Тогда республиканцы предложили отменить обязательное наличие медицинской страховки у каждого гражданина. При этом законопроект так же, как и Obamacare, предполагал отзыв страховки у уже болеющих людей, а также страховку американцев до 26 лет по полисам их родителей.
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