01:03

Новый законопроект о реформе системы здравоохранения США не будет полностью отменять Obamacare, пишет Bloomberg со ссылкой на республиканца Дэйва Брэта.

По словам Брэта, «шансы [принятия конгрессом реформы] весьма неплохи», и большинство скажет «да», если при внесении законопроекта Белый дом учтет все договоренности.

Он добавил, что голосование пройдет в первых числах мая.

Конкретной информации о сути проекта не приводится.

Предыдущий законопроект, подготовленный президентом Дональдом Трампом, был отозван из Конгресса в конце марта, так как не набрал необходимые 216 голосов.

Тогда республиканцы предложили отменить обязательное наличие медицинской страховки у каждого гражданина. При этом законопроект так же, как и Obamacare, предполагал отзыв страховки у уже болеющих людей, а также страховку американцев до 26 лет по полисам их родителей.