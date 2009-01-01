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В заявке компании Apple Департаменту транспортных средств Калифорнии на тестирование беспилотных автомобилей говорилось также об операторах. С документом ознакомилось Reuters.

Как сообщает агентство, в целом заявка состоит из 41 страницы, 10 из которых посвящены плану обучения операторов, которые должны будут вручную управлять машиной во время испытаний беспилотной системы.

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Отмечается, что в плане есть отдельный документ, разъясняющий, как обучить водителей безопасности «в различных условиях автоматизированного вождения».

”[Беспилотная] платформа будет управляться электронным способом (например, джойстиком)”, – говорится в документе.

Никакой более конкретной информации в плане нет.

Кроме того, пишет агентство, в одном из писем Apple Департаменту говорится, что система компании сможет записывать всю информацию, предшествовавшую ДТП.

Reuters уточняет, что компания, возможно, не будет конструировать собственный автомобиль, а разработает беспилотную платформу, которую можно будет интегрировать в заводские машины.

Ранее Калифорния разрешила Apple проводить испытания с беспилотными машинами. Как писал Business Insider, это заявление стало “первым официальным подтверждением” продолжения работы компании над созданием беспилотника.