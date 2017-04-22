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Президент США Дональд Трамп и медиамагнат Руперт Мердок «еженедельно общаются по телефону», пишет The New York Times.

Как отмечает издание, Мердок «подбадривает Трампа, когда он подавлен, а также убеждает его сосредоточиться на экономике в обход других вопросов». Медиамагнат и президент, кроме того, обсуждают стратегические вопросы.

«Отношение Трампа [к людям] основывается на двух главных факторах: личный успех и лояльность к нему. Мердок отличается по обоим показателям», – пишет NYT.

Более того, по информации издания, Мердок также выражал слова поддержки пресс-секретарю Белого Дома Шону Спайсеру, когда Спайсера «жестко критиковали» за сравнение президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером.

Руперт Мердок – родившийся в Австралии миллиардер-медиамагнат, который, среди прочего, владеет газетой Wall Street Journal, телеканалом Fox News (поддерживал Трампа во время президентской кампании), а также кинокомпанией 20th Century Fox.