Samsung задерживает поставки своего нового смартфона Galaxy S8 клиентам, сделавшим предзаказ. Об этом пишет «Ренхап».
Компания начала принимать предзаказы 7 апреля, обещая доставить новый Galaxy S8 в течение 11 дней. Тем не менее, из-за рекордного количества заказов – 1,04 млн – «запасы [смартфонов] быстро закончились». Проблемы также возникли и с подарками первым покупателям.
В итоге Samsung объявила о переносе крайних сроков для поставок предзаказанных Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus на 64 Гб, ссылаясь на «дисбаланс складских запасов по цвету или модели в магазинах». Ранее сообщалось о переносе дедлайнов для поставок Galaxy S8 Plus на 128 Гб.
Компания представила новую линейку смартфонов 29 марта.
Продажи предыдущих смартфонов, Galaxy Note 7, начались в августе 2016 года, но после информации об их возгорании Samsung остановила продажу и отозвала 2,5 млн устройств. Но возгорания продолжились, и в октябре компания объявила о прекращении выпуска Galaxy Note 7.
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