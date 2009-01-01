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Во Франции 23 апреля начался первый тур президентских выборов, сообщает Reuters. Избирательные участки будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 мск), но в некоторых городах – до 20:00 (21:00 мск).

На выборах зарегистрировались 11 кандидатов, из них четверо – фавориты. Это представитель политического движения «Вперед» Эмманюэль Макрон, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и выдвинутый движением «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон.

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Другие претенденты – председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Рабочая борьба» Натали Арто, представитель Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, руководитель партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль, председатель «Народно-республиканского союза» Франсуа Асcелино, глава партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, представитель Социалистической партии Бенуа Амон.

По данным опросов 20–21 апреля, которые приводит AFP, за Макрона и Ле Пен готовы проголосовать 23% избирателей, за Меланшона – 19,5%, за Фийона – 19%. Агентство указывает, что нынешние выборы президента Франции – самые непредсказуемые за последние десятилетия.

Как ожидается, в выборах примут участие около 47 млн человек. Для голосования открыты примерно 67 тысяч участков.

Второй тур выборов состоится 7 мая. В нем будут участвовать двое кандидатов, которые в предыдущем туре набрали максимум голосов.